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Глобальный Бакинский форум передает месседжи надежды

Политика Материалы 13 марта 2025 12:24 (UTC +04:00)
Глобальный Бакинский форум передает месседжи надежды

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Алёна Павленко
Алёна Павленко
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БАКУ /Trend/ - Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви - важный форум, который передает месседжи надежды на фоне растущей неопределенности.

Как собщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня Президент Албании Байрам Бегай, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

По его словам, проведение мероприятия COP29 было большим успехом для Азербайджана.

"На этом форуме мы еще раз подтверждаем важность многостороннего диалога как инклюзивного механизма. Девиз превращения вызовов в возможности - это не просто цель, это необходимость",- добавил Президент Албании.

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