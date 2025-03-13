Благодарю Президента Ильхама Алиева за организацию XII Глобального Бакинского форума - Президент Северной Македонии

БАКУ /Trend/ - Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева за организацию XII Глобального Бакинского форума.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в интервью журналистам сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновская-Давкова в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Азербайджан за предоставленную возможность собраться здесь, а также за организацию этого важного форума, где мы можем обсудить вопросы мира, но также и войны - войны с природой, войны между народами. Это шанс сделать первый шаг к решению глобальных проблем", - сказала она.

Президент подчеркнула, что мир стоит на пороге катастрофы. "То, что происходит в мире и в Организации Объединённых Наций, вызывает не только огромный интерес, но и серьёзную тревогу. Я не знаю, сколько раз человечество говорило: "Никогда больше войны", и каждый раз нарушало это обещание", - сказала Президент.

Силяновска-Давкова отметила, что в рамках форума можно обсудить множество насущных проблем, включая статус ООН.

"Я приму участие в панели, посвящённой повестке будущего. Нам предстоит задуматься, каким будет это будущее, если мы продолжим двигаться по нынешнему пути. Также в центре внимания — вопросы энергетики, соперничества и партнёрства. Именно партнёрство может спасти человечество, иначе нас ждёт опасный путь к дальнейшему расколу", - сказала глава государства.