Многосторонность играет ключевую роль в решении глобальных проблем - Тарья Халонен

БАКУ /Trend/ - Многосторонность играет ключевую роль в решении глобальных проблем, несмотря на существующие вызовы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала бывший Президент Финляндии Тарья Халонен в ходе панельной дискуссии на тему "Переосмысление многосторонности в многополярном мире" в рамках XII Глобального Бакинского форума.



"Когда я приехала сюда, меня спросили о моих ожиданиях от этого форума. Я ответила, что надеюсь на откровенные обсуждения и хотя бы на малую надежду на будущее. Мы только начали, и я надеюсь, что в дальнейшем у нас будет больше возможностей для позитивных бесед", - сказала она.

Т.Халонен выразила уверенность в важности обновления системы международных отношений, включая Организацию Объединенных Наций. Она отметила, что, несмотря на трудности, ООН остается центральным элементом многосторонней дипломатии.

По ее словам, модель ООН нуждается в обновлении. "Например, важно сделать Совбез более представительным, добавив два места для Африки и одно для Азии. Также нужно обсудить отмену права вето для отдельных стран", - сказала Т.Халонен.

Она также подчеркнула важность работы специализированных агентств ООН, таких как ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВОЗ, для решения актуальных глобальных проблем.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.