В рамках Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса", сообщает Trend.

В обсуждении участвуют заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер, заместитель Генерального секретаря Международного союза электросвязи Томас Ламанаускас, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии Наджат Мохтар, президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши, Генеральный секретарь Экономической организации сотрудничества Асад Маджид Хан, главный советник президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч, экс-президент Венгрии Каталин Новак, бывший вице-президент Всемирного банка по региону Восточной и Южной Африки Хафез Ганем, экс-президент Словении Борута Пахор.

Как сказала перед обсуждениями Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, многосторонние инструменты ООН уже не могут отвечать современным вызовам.

"Почти невозможно представить себе создание Организации Объединенных Наций в 2025 году с такими амбициозными целями как в 1945 году. ООН была создана для эпохи, которая давно прошла, с меньшей сложностью и большей предсказуемостью в международных отношениях. С тех пор мир претерпел значительные геополитические, геоэкономические, научные, технологические и промышленные преобразования. Число государств-членов и мировое население увеличились. Глобализация углубилась, а вызовы умножились.

Однако компетенции, структуры и процедуры ООН остались в значительной степени замороженными с момента ее основания. Множество возможностей для необходимых реформ было упущено. Устаревшие многосторонние инструменты ООН уже не могут отвечать современным геополитическим, экономическим, экологическим, демографическим и технологическим вызовам", - сказала она.

По её словам, Организация Объединённых Наций сегодня как никогда необходима.

"Однако, редко ООН была так политически маргинализирована, как сегодня", - отметила президент.

А заместитель генерального секретаря ООН по вопросам политики Гай Райдер в видеообращении заявил, что достижение соглашения по Пакту ООН для будущего само по себе стало значительным успехом в текущей геополитической ситуации, однако реальный результат будет достигнут только при его полном внедрении.

"Нам необходимо двигаться вперед и использовать открывшиеся возможности на всех уровнях. Пакт направлен на укрепление глобального управления в XXI веке, чтобы международные институты могли эффективно функционировать в изменившемся мире. Он включает важные положения, такие как реформа Совета Безопасности ООН, в которой впервые с 1963 года закреплен принцип исправления исторической несправедливости в отношении Африки, а также необходимость сделать Совет более репрезентативным", - сказал Гай Райдер.

По его словам, в документе также предусмотрено изменение глобальной финансовой архитектуры с учетом интересов развивающихся стран. Он включает в себя глобальный цифровой пакт, который обеспечит справедливый доступ к передовым технологиям, включая искусственный интеллект, и впервые привлекает развивающиеся страны к процессу регулирования цифровой сферы. Также Пакт впервые фиксирует обязательства государств учитывать долгосрочные последствия принимаемых решений для будущих поколений.

Генеральный секретарь ООН рассчитывает, что государства-члены продолжат использовать созданный Пактом импульс для продвижения реформ через ключевые международные процессы. В частности, IV Конференция по финансированию развития, которая пройдет в июне 2025 года в Испании, создаст возможности для модернизации международной финансовой системы. Второй Всемирный социальный саммит, который состоится в ноябре 2025 года в Катаре, станет важной площадкой для обсуждения региональных инициатив.

Главный советник Президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч, в свою очередь, сказал, что нынешние конфликты демонстрируют хрупкость мирового порядка.

"Недавние и продолжающиеся конфликты — война в Газе, война в Украине, кризисы в Западной Африке и Южной Азии — демонстрируют хрупкость нынешнего мирового порядка. Конфликт между Азербайджаном и Арменией длился более 30 лет. Мы кричали изо всех сил, что существует проблема, что была допущена несправедливость, но те, кто должен был действовать правильно, предпочли молчать", - сказал он.

Кылыч отметил, что доверие к миру и системе, выстроенной после Второй мировой войны, разрушено.

"Уважение к ценностям, которые были заложены, размывается и ставится под сомнение, потому что тем, кто формировал мировой порядок после Второй мировой войны, самим не удалось продемонстрировать уважение к другим", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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