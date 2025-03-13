Нынешние конфликты демонстрируют хрупкость мирового порядка - Акиф Чагатай Кылыч

БАКУ /Trend/ - Нынешние конфликты демонстрируют хрупкость мирового порядка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал главный советник Президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акиф Чагатай Кылыч на панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Недавние и продолжающиеся конфликты — война в Газе, война в Украине, кризисы в Западной Африке и Южной Азии — демонстрируют хрупкость нынешнего мирового порядка. Конфликт между Азербайджаном и Арменией длился более 30 лет. Мы кричали изо всех сил, что существует проблема, что была допущена несправедливость, но те, кто должен был действовать правильно, предпочли молчать", - сказал он.

Кылыч отметил, что доверие к миру и системе, выстроенной после Второй мировой войны, разрушено.

"Уважение к ценностям, которые были заложены, размывается и ставится под сомнение, потому что тем, кто формировал мировой порядок после Второй мировой войны, самим не удалось продемонстрировать уважение к другим", - сказал он.