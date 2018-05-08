Состоялась научная конференция «Гейдар Алиев и медицина Азербайджана» (ФОТО)

8 мая 2018 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (Сеченовский университет) состоялась научная конференция «Гейдар Алиев и медицина Азербайджана», посвященная 95-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Выступивший на конференции со вступительным словом ректор Бакинского филиала Сеченовского университета профессор Азиз Алиев отметил, что проведение данного мероприятия является данью уважения памяти общенационального лидера азербайджанского народа. Профессор рассказал о жизни и деятельности великого лидера, его исключительных заслугах в деле становления современной азербайджанской государственности. Было отмечено, что Гейдар Алиев всегда проявлял внимание и заботу об азербайджанской науке и образовании, ректор отметил, что успешное развитие здравоохранения и подготовка медицинских кадров в нашей стране связаны именно с именем великого лидера.

Сегодня политику общенационального лидера успешно продолжает Президент Ильхам Алиев. За последние годы в стране были успешно проведены реформы в области здравоохранения. Сегодня медицинские учреждения не только в столице, но и в регионах оснащены самым современным оборудованием. Построены современные лечебно-диагностические центры, больницы, капитально реконструированы существующие медицинские учреждения, жители регионов получили возможность лечиться на местах.

Далее на мероприятии были заслушаны доклады студентов Бакинского филиала Сеченовского университета.

В завершение мероприятия ректор филиала профессор Азиз Алиев вручил студентам дипломы.

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