Аварийный разгон в системе на Мингячевирской ТЭС стал неизбежным - министерство энергетики и ОАО "Азерэнержи"

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и ОАО "Азерэнержи" сделали совместное заявление по поводу происшествия на Мингячевирской ТЭС.

В заявлении отмечается, что в связи жаркой погодой на территории страны в течение нескольких дней резко выросла потребность в электроэнергии, в связи с чем произошел разгон в использовании электрооборудования.

"По предварительным данным, из-за разгона на подстанции основного узла в Мингячевире аварийный разгон в системе стал неизбежным. Ситуация находится полностью под контролем. На территории страны поэтапно воостанавливается подача электроэнергии. В ряде регионов подача электричесва уже восстановлена. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена и в других местах", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что оперативная группа, созданная из соответствующих госструктур и Центральная диспетчерская служба АО осуществляют все необходимые в связи с ситуацией работы.

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