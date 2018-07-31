Азербайджан приглашен на международную конференцию в Бишкеке

31 июля 2018 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы во вторник встретился с временным поверенным в делах Кыргызстана в Азербайджане Бакитом Юсуповым, говорится в сообщении госкомитета.

Гурбанлы рассказал о существующих в Азербайджане отношениях между государством и религией, мультикультуральной среде, толерантном отношении к представителям других религий, внимании и заботе о национально-духовных ценностях, а также работе, проводимой с целью дальнейшего развития межкультурного диалога.

Председатель госкомитета отметил увеличение случаев злоупотребления религией и рассказал о необходимости совместной борьбы против радикальных элементов.

Юсупов сказал, что образцовая модель светскости Азербайджана является примером для многих стран. Временный поверенный в делах сказал, что Кыргызстан поддерживает справедливую позицию Азербайджана во всех международных организациях. Юсупов отметил важность активизации усилий двух стран по дальнейшему укреплению двусторонних дипломатических отношений, сохранению и развитию национально-духовного единства исламского мира.

Поблагодарив за теплый прием, гость пригласил руководство госкомитета принять участие в международной конференции «Ислам в современной и светской стране», которая пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке 15-16 ноября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
CNN: Шеки – азербайджанский город караванов и ханов
Общество 18:49
Азербайджан намерен усилить сотрудничество с арабскими странами
Бизнес 18:08
На границе с Казахстаном в Кыргызстане третьи сутки горит сухостой
Казахстан 17:33
Forbes: В Азербайджане наблюдается своеобразное культурное возрождение
Общество 17:00
SOCAR назвала объемы экспорта нефти из Новороссийска в июле
Энергетика 16:20
Ожидаемый стабильный рост экономики Азербайджана поможет сократить безработицу - эксперт
Точка зрения 16:18
Лента новостей
Сергей Лавров: Россия придает особое значение развитию отношений с Токио
Россия 19:33
В августе в некоторых регионах Азербайджана будет до 42 градусов тепла
Общество 19:23
Россия выиграла у США право проведения Всемирного энергетического конгресса
Россия 19:21
Минэкологии оштрафовало объекты общепита в южном регионе Азербайджана
Общество 19:14
Нацбанк Казахстана приостановил лицензию Qazaq banki
Казахстан 19:12
Опубликован официальный некролог в связи с кончиной народного артиста Хайама Мирзазаде
Политика 19:02
В Баку прошло мероприятие по случаю Дня азербайджанского алфавита и языка (ФОТО)
Общество 19:00
Президент Ильхам Алиев наградил группу госслужащих
Политика 18:49
CNN: Шеки – азербайджанский город караванов и ханов
Общество 18:49