Азербайджан приглашен на международную конференцию в Бишкеке

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы во вторник встретился с временным поверенным в делах Кыргызстана в Азербайджане Бакитом Юсуповым, говорится в сообщении госкомитета.

Гурбанлы рассказал о существующих в Азербайджане отношениях между государством и религией, мультикультуральной среде, толерантном отношении к представителям других религий, внимании и заботе о национально-духовных ценностях, а также работе, проводимой с целью дальнейшего развития межкультурного диалога.

Председатель госкомитета отметил увеличение случаев злоупотребления религией и рассказал о необходимости совместной борьбы против радикальных элементов.

Юсупов сказал, что образцовая модель светскости Азербайджана является примером для многих стран. Временный поверенный в делах сказал, что Кыргызстан поддерживает справедливую позицию Азербайджана во всех международных организациях. Юсупов отметил важность активизации усилий двух стран по дальнейшему укреплению двусторонних дипломатических отношений, сохранению и развитию национально-духовного единства исламского мира.

Поблагодарив за теплый прием, гость пригласил руководство госкомитета принять участие в международной конференции «Ислам в современной и светской стране», которая пройдет в столице Кыргызстана Бишкеке 15-16 ноября.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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