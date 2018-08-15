В приграничные районы Азербайджана направлена вакцина против нодулярного дерматита (ФОТО)

15 августа 2018 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана направила в приграничные с Грузией районы дополнительные вакцины против нодулярного дерматита в количестве 15 000 доз.

Вакцины направлены с целью предотвращения перехода инфекционного заболевания, которое начало распространяться среди крупного рогатого скота в одном из грузинских регионов, на территорию Азербайджана, говорится в среду в сообщении Государственной ветеринарной службы.

Вакцины уже отправлены в Газахский, Агстафинский, Товузский и Балакенский районы. Кроме этого дополнительные вакцины были отправлены в Бардинский район, где осуществляется массовая продажа животных.

Мероприятие проводится с целью создания в качестве превентивной меры иммунитета у молодых животных и защиты территории Азербайджана от инфекционных заболеваний, которые могут перейти из других стран.

Отметим, что за первые семь месяцев этого года Государственная ветеринарная служба провела вакцинацию 2442699 голов крупного рогатого скота против нодулярного дерматита.

В настоящее время эпизоотическая ситуация в стране по инфекционным заболеваниям, в том числе нодулярному дерматиту, стабильная.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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