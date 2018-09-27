Минэкологии Азербайджана предоставило время владельцам каменных карьеров для устранения недочетов

27 сентября 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предоставило 45 дней владельцам карьеров и эксплуатирующим их лицам для устранения существующих недочетов и приведения в порядок документов, говорится в сообщении ведомства в четверг.

Напомним, что в июле-августе сотрудники минэкологии провели мониторинги каменных карьеров на Абшеронском полуострове и в работе большинства из них были выявлены недочеты и составлены акты.

После проведенных мер у владельцев карьеров и тех, кто их эксплуатирует, возник ряд вопросов, поэтому в министерстве была организована встреча. До внимания было доведено, что у большинства эксплуатирующих каменные карьеры нет распоряжений о выделении земли, что истек срок экологических и геологических документов, выданных министерством, а у некоторых вообще нет никакого документа.

Минэкологии доводит до внимания лиц, эксплуатирующих каменные карьеры, что каждому физическому и юридическому лицу, получившему распоряжение в соответствующем исполнительном органе, министерство выдаст экологические документы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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