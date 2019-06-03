Послезавтра в Азербайджане будут совершать праздничный намаз

3 июня 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пятого июня в Азербайджане будет совершен праздничный намаз по случаю завершения священного месяца Рамазан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

В этот день праздничный намаз будет совершен в 08:00 в мечети Аждарбей, а в 09:00 - в мечети Тезепир.

Напомним, что согласно фетвы Совета газиев УМК, первый день священного месяца Рамазан пришелся на 6 мая, а праздник будет отмечаться 5 июня.

Напомним, что в России, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и ряду других стран праздничный намаз будет совершен завтра, 4 июня.

Напомним, что в связи с праздником Рамазан 5 и 6 июня объявлены в Азербайджане нерабочими днями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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