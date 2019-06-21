AzerGold организовал очередной тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)

21 июня 2019 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -С 19-го по 20-ое июня комитетом корпоративной социальной ответственности AzerGold при сотрудничестве с Общественным объединением «Региональное Развитие» Фонда Гейдара Алиева в Нахчыване был организован тренинг на тему «Адаптация индивидуальных аграрных хозяйств к климатическим изменениям», сообщает Trend со ссылкой н7а компанию. Выступившие на мероприятии министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев, председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов, министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Маис Алиев, руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Надир Адилов, заместитель директора Национальной гидрометеорологической службы Имран Абдулов рассказали участникам мероприятия об осуществляемых в стране мерах по борьбе с влиянием климатических изменений, а также подчеркнули необходимость активной деятельности в этом направлении наравне с государством также и частных предприятий.

В рамках двухдневного мероприятия более 60 предпринимателей из Нахчыванской Автономной Республики, работающих в сфере животноводства и растениеводства получили практические знания по рациональному использованию природных ресурсов в условиях климатических изменений, инновациям в сельском хозяйстве, предусмотренных законодательством льготах для хозяйств в регионах, подвергшихся климатическим изменениям. Кроме этого, предприниматели получили ответы на свои вопросы от квалифицированных экспертов из министерства экологии и природных ресурсов, министерства сельского хозяйства, а также научных и учебных учреждений. В конце тренинга, прошедшего в условиях широких обсуждений и обмена мнениями, предпринимателям были вручены соответствующие сертификаты.

Отметим, что в апреле текущего года аналогичный тренинг был организван в Баку для 50 предпринимателей из экономических районов Гянджа-Газах, Аран и Ленкорань. Основной целью проведения такого рода мероприятий, собравших в качестве лекторов представителей государственных, научных и образовательных учреждений и независимых экспертов, является поддержка адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения социального благосостояния в регионах, внесение тем самым вклада в достижение Глобальных целей устойчивого развития 2030.

Напомним, что Азербайджан подключился к Парижскому соглашению о климатических изменениях Организации Объединенных Наций 26 октября 2016-го года и в данном направлении в стране осуществляется ряд систематических мероприятий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
AzerGold изучает опыт Финляндии
Бизнес 20 мая 12:55
ЗАО “AzerGold” организовало просветительское мероприятие на тему безопасности труда (ФОТО)
Общество 29 апреля 10:25
ЗАО “AzerGold” провело очередную акцию озеленения (ФОТО)
Бизнес 25 апреля 16:18
AzerGold и ОО "Региональное Развитие" организовали тренинг на тему климатических изменений (ФОТО)
Бизнес 15 апреля 16:30
“AzerGold” продолжает оптимизационные работы
Бизнес 15 марта 15:30
Состоялась презентация монет и слитков ЗАО “AzerGold” (ФОТО)
Бизнес 25 февраля 10:12
Лента новостей
Грузинская делегация покинула заседание ОЧЭС в связи с неожиданными событиями в стране - генсек
Политика 12:11
В январе-мае в Турции было зарегистрировано почти 100 азербайджанских компаний
Бизнес 12:03
В парламенте Азербайджана обсудили проект закона «Об аграрном страховании»
Экономика 12:02
Зурабишвили объяснила Лукашенко, почему прерывает визит в Беларусь
Грузия 12:02
Узбекские Авиалинии ожидают решения президента Украины относительно возобновления полетов в Симферополь
Бизнес 11:56
Лидеры G20 планируют обсудить на саммите в Осаке вопросы торговли и экологии
Другие страны 11:49
В Баку впервые проходит фестиваль Organic Food
Экономика 11:49
В Азербайджане увеличилось число образовательных учреждений
Экономика 11:41
В Азербайджане с начала года предпринимателям выделены 46 млн манатов льготных кредитов
Экономика 11:40