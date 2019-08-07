В Азербайджане состоится конкурс старшеклассников "Ученые завтрашнего дня"

БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о проведении конкурса "Ученые завтрашнего дня".

Согласно приказу, с 11 по 13 февраля 2020 года в рамках Международной выставки науки и инженерии - Intel ISEF, будет проведен IX Республиканский конкурс "Ученые завтрашнего дня", передает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

Школьники, желающие принять участие в конкурсе с 12 октября 2019 года должны пройти онлайн-регистрацию на сайте www.sabahinalimleri.edu.az.

Целью мероприятия является привлечение учащихся 9-11 классов средних школ страны к научным поискам, стимулирование их научной и творческой деятельности, выявление талантливых учеников, склонных к научно-исследовательской работе, а также избрание и направление школьников, добившихся высоких научно-исследовательских результатов, на Международную выставку науки и инженерии - Intel ISEF в США.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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