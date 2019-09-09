В трех районах Баку будет ограничена подача газа

9 сентября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 приостановлено газоснабжение группы потребителей в пос. Гобустан Гарадагского района Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Газоснабжение приостановлено в связи с подсоединением газовой линии к сети.

С 10:00 и до завершения ремонтных работ газ будет подаваться с перебоями также на ряде проспектов и улиц Хатаинского района Баку.

С 10:00 приостановлена подача газа в пос. Забрат Сабунчинского района Баку, а с 10:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами будут перебои в подаче газа на некоторые территории в Газахском районе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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