Бакинский филиал МГУ им. М.В. Ломоносова объявляет "день открытых дверей"

30 октября 2019 07:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова объявляет "день открытых дверей", сообщает Trend.

День открытых дверей состоится второго ноября 2019 года в 14:00.

У абитуриентов будет возможность ознакомиться с условиями и правилами вступительных испытаний 2020/2021 учебного года для поступления в филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Баку, получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах – филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

День открытых дверей состоится по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133 (недалеко от станции метро «Элмляр Академиясы»)

Контактный телефон: (012) 598 93 32

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