В Азербайджане пройдут экзамены экстерном для лиц без полного и неполного среднего образования

28 ноября 2019 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Для лиц, которые не смогли получить общее среднее (IX классов) и полное среднее (XI классов) образование, в Азербайджане будут проведены экзамены экстерном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Управление образования города Баку, целью применения свободной (экстернат) формы обучения является создание условий для лиц, которые по различным причинам не завершили общее среднее и полное обучение, сдать выпускные экзамены по этим уровням.

Экзамены экстерном по Баку будут организованы 26 и 27 декабря в средней школе № 258. Прием документов будет осуществляться до 20 декабря (только в рабочие дни с 09:00 до 12:00) в Управлении образования города Баку.

Кандидаты, чьи заявления будут приняты, получат пропуск на экзамен 24 и 25 декабря с 10:00 по 17:00 в школе № 258 (предъявив удостоверение личности).

Отметим, что важно наличие подлинника удостоверения. Лица, успешно сдавшие экзамены экстерном, получат право принять участие в выпускных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром для получения документа об общем и полном среднем образовании.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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