Азербайджан осуществляет серьезные меры по уменьшению вреда, наносимого экологии промышленными предприятиями – эксперт

БАКУ /Trend/ - Параллельно с экономическим развитием, расширением процесса индустриализации в Азербайджане осуществляются широкие меры по сохранению экологического баланса, уменьшению вреда, наносимого экологии промышленными предприятиями, сказал в пятницу Trend эколог, доктор философии по биологии Фикрет Джафаров.

Отметив, что в Азербайджане проводится большая работа по улучшению экологической ситуации, Джафаров подчеркнул, что в стране реализуются серьезные меры по контролю объема выбрасываемого в атмосферу диоксида углерода.

Отметив, что это отражено и в отчете Еврокомиссии, эксперт добавил, что в 2018 году по выбросу в воздух диоксида углерода Азербайджан находится на более низком уровне по годовому объему средней мировой величины (4,968 тонн), а именно - 3,5 тонны на человека.

Джафаров добавил, что у Азербайджана более выгодная позиция в сравнении с Россией, Украиной, Беларусью, Казахстаном и Узбекистаном.

По его словам, наряду с другими факторами возникновения теплового эффекта - опустыниванием, возникновением естественных газов и прочее, большое значение имеют и отходы, выбрасываемые промышленными предприятиями в окружающую среду. Новые действующие промышленные предприятия применяют новейшие технологии для правильного управления отходами, что уже дает положительный результат: «Однако, сегодня проблемным вопросом является чрезмерный избыток транспортных средств и возникновение пробок. Считаю, что если работы по решению этого вопроса будут идти более ускоренными темпами, то Азербайджан достигнет еще больших результатов для улучшения экологической среды».

Специалист отметил, что в стране осуществляются масштабные работы по озеленению, которые вносят особый вклад в сохранение экологического баланса: «Вдоль всех автомагистралей проводятся работы по озеленению, систематически осуществляются акции по высаживанию деревьев. Шестого декабря, в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта Насими, в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой «Посадим 650 тысяч деревьев в один день», во всех регионах республики было высажено более 650 тысяч деревьев. Эта кампания тоже внесет важный вклад в улучшение экологической среды в стране. С другой стороны, в рамках плана комплексных мер по улучшению экологической ситуации, в Азербайджане, в области использования в транспортных средств, применяется евростандарт. Все это способствует заметному уменьшению объема отходов, выбрасываемых в атмосферу».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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