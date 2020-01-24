В Азербайджане сократились снежные запасы

БАКУ /Trend/ - Полноводность рек на территории республики в основном формируется за счет снежных запасов водного бассейна на высоте 1000-3500 метров, интенсивности их таяния и количества осадков в весенний период.

Как передает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Умайра Тагиева.

Она сообщила, что обычно снежный покров в горных и предгорных районах начинается формироваться в конце ноября в начале декабря и продолжается до марта.

"В результате наблюдаемого в последние годы снижения количества морозных дней наблюдается сокращение скопления снежных запасов. Хотя формирование снежного покрова в 2019-2020-м зимнем сезоне началось вовремя, исследования показывают, что по сравнению с предыдущими годами снежные запасы снизились и в этом году. Это подтверждает также информация о снежных запасах бассейна рек Кура и Аракс на территории соседних Турции и Грузии", - сказала Тагиева.

Она добавила, что средняя высота снежного покрова в горных районах республики составила 4,7 - 9,4 сантиметра, хотя в прошлом году этот показатель был равен 6,5 - 23,3 сантиметра.

"Количество осадков в горных и предгорных района республики в первой половине января 2020 года составляет 9-58 процентов многолетней нормы", - отметила Умайра Тагиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )