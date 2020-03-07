В Баку сократилось посещение ресторанов ввиду профилактических мероприятий - председатель ассоциации

БАКУ /Trend/ - Коронавирус оказал негативное воздействие на туристический и отельный бизнес, как и на многие другие сферы услуг. В настоящее время туристы предпочитают оставаться дома, нежели путешествовать и гулять.

Об этом в субботу сказал Trend председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди.

По его словам, проведенные мониторинги показывают, что коронавирус негативно повлиял на туризм.

"Например, ввиду профилактических мероприятий рестораны, находящиеся в центре города и, преимущественно, ориентирующиеся на приезжих туристов, переживают трудный период, их бизнес значительно ослаб. Рестораны стали реже посещать не только туристы, но и местные жители", - сказал Дюбенди.

Он отметил, что по сути коронавирус в Азербайджане больше проявляется как эмоциональный фактор, чем физическое заболевание.

"Заболевание в стране не распространено широко, и мы не находимся под его воздействием, что в частности стало возможным благодаря своевременным мерам, принятым государством. Надеюсь, что соответствующие структуры здравоохранения на высоком уровне справятся с этой проблемой", - добавил Самир Дюбенди.

Отметим, что с целью недопущения распространения в Азербайджане коронавируса Оперативный штаб при Кабинете министров принимает ряд мер в направлении установления инфицированных лиц в аэропортах, погранично-пропускных пунктах. Прибывающие в страну люди проверяются с применением специального оборудования.

В больницах страны выделены специальные инфекционные палаты, созданы карантинные зоны, на протяжении всей границы с Ираном действуют специальные передвижные лаборатории.

В рамках профилактических мер по девятое марта приостановлено обучение во всех учебных заведениях, закрыты детские сады.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)