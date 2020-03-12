Женщина, помещенная в Азербайджане на карантин после прибытия из Ирана, скончалась

БАКУ/Trend/ - Гражданка Азербайджана 1969 года рождения, вернувшаяся в страну после лечения в Иране, обратилась в больницу из-за проблем со здоровьем. В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоиммунное заболевание - красная волчанка и ее осложненная форма волчаночный нефрит 4-й степени, а также тяжелая хроническая почечная недостаточность в последней стадии, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В то же время, было установлено, что она инфицирована коронавирусом. Состояние здоровья пациентки, которая была помещена в больницу в условия особого режима, оценивалось как средней тяжести, были приняты надлежащие меры для ее лечения. Несмотря на все усилия, ввиду последующих осложнений из-за тяжелого аутоиммунного заболевания жизнь ей спасти не удалось.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус COVID-19 пандемией. Согласно информации на 12 марта, в мире этим вирусом заразились 129 185 человек. В рамках превентивных мер многие государства закрывают границы со странами группы повышенного риска, отменяют авиарейсы.

Как ранее сообщал Оперативный штаб, лица с сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями, пожилые должны усилить профилактические меры.

Оперативный Штаб вновь призывает граждан серьезно соблюдать рекомендации в рамках профилактических мер ВОЗ и Штаба, избегать мест массового скопления людей, соблюдать профилактические и дезинфекционные правила.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)