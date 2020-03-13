Азербайджанская студентка в Италии: Везде все закрыто, ожидаем возвращения домой (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Италии из-за коронавируса закрылось большинство публичных мест.

Об этом в пятницу сказала Trend студентка университета Сапиенца в итальянском Риме Турана Гусейн.

Студентка, в настоящее время находящаяся в Риме, сказала, что в городе из-за коронавируса объявлен карантин.

"Везде все закрыто. Закрылись все магазины, кафе и рестораны, крупные торговые центры. Во всех учебных заведениях приостановлены занятия. Выходить на улицу без особой надобности запрещено. В настоящее время кроме мелких магазинов и аптек ничего не работает. Уроки проводятся в онлайн-режиме", - сказала Турана Гусейн.

Она отметила, что люди, направляющиеся в магазины и аптеки, общаются на некотором расстоянии.

"Аптеки и магазины работают в определенные часы. То есть невозможно пойти туда в любое угодное нам время. Однако, и туда пропускают по очереди. Люди для начала особо инструктируются, спрашивается с какой целью и куда они идут, потом по очереди заполняются соответствующие бланки и документы, затем они по одному выпускаются на улицу. Находясь на улице считается необходимым соблюдать дистанцию с прохожими. Работа везде приостановлена", - добавила студентка.

Она отметила, что для возвращения в страну обратилась в посольство Азербайджана в Италии.

"Мы сообщили, что хотим вернуться. С нами связались из организации диаспоры и взяли на учет. Ожидаем вестей об эвакуации", - подытожила Турана Гусейн.

Отметим, что число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 15 113, официально зарегистрировано 1016 фактов смерти. Число излечившихся составляет 1258 человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)