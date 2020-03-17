Минтруда Азербайджана приостановило прием граждан (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения и все структурные подразделения ограничили прием граждан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Обращения граждан осуществляются по телефону и средствами электронной связи.

В минтруда и Госфонде соцзащиты, Госслужбе занятости, Госслужбе трудовой инспекции, Госслужбе социальной медицинской экспертизы и реабилитации и в их местных структурах, в Агентстве DOST и его центрах перенесены индивидуальный и групповой приемы граждан.

Продолжается оказание электронных услуг населению подсистемами "Уведомление трудового договора", "Адресная помощь", "Инвалидность", "Страхование", "Пенсия", "Занятость", "E-справка" Централизованной электронно-информационной системы.

В распоряжении граждан также порталы: e-sosial.az и e-gov.az.

Граждане могут обращаться, выбрав на портале e-sosial.az раздел «e-услуги» https://e-sosial.az/#/eServices или «все услуги» портала https://www.e-gov.az/az/services название министерства.

Также работает call-center по номеру 142, по которому граждане могут звонить в связи с вопросами по всем сферам деятельности министерства.

В ведомстве и во всех его структурных подразделениях граждане могут связываться и обращаться по нижеследующим номерам:

По министерству : (012) 596 50 34, (012) 596 50 35; info@sosial.gov.az

По Госфонду соцзащиты: (012) 434 71 31, (012) 432 51 75, (012) 434 60 12; dsmf@mlspp.gov.az

По Госслужбе занятости: (012) 541 98 50, (012) 596 43 01; dmx@mlspp.gov.az

По Госслужбе трудовой инспекции: (012) 594 16 34, (012) 596 47 04; demx@sosial.gov.az

По Госслужбе социально-медицинский экспертизы: (012) 568 46 25; (050) 501 05 93; (050) 501 91 80; (050) 501 07 40; (050) 501 78 70; (050) 501 78 10; dtserx@mlspp.gov.az

По Агентству DOST и Центрам DOST: (012) 525 50 26/27;

По Агентству: dost_info@mlspp.gov.az;

1-й Центр DOST- dost1_pensiya@sosial.gov.az, dost1_muavinat@sosial.gov.az, dost1_taqaud@sosial.gov.az, dost1_mashgullug@sosial.gov.az;

2-й Центр DOST: dost2_pensiya@sosial.gov.az, dost2_muavinat@sosial.gov.az, dost2_taqaud@sosial.gov.az, dost2_mashgullug@sosial.gov.az

По Деловому центру DOST: (012) 497 41 40; (012) 497 41 77; dost_ish@sosial.gov.az.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)