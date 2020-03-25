Microsoft Azerbaijan предлагает передовые решения для удаленной работы организаций

БАКУ/Trend/ - Многие организации в Азербайджане, как и в других странах, были вынуждены пересмотреть свои бизнес-стратегии и дистанционно организовать деловую деятельность, сообщил Trend генеральный менеджер компании Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев.

По его словам, уже отменены или отложены деловые визиты, корпоративные мероприятия и крупные собрания. Почти все компании временно закрыли свои офисы в рамках мер предосторожности. Защита здоровья и безопасности сотрудников, а также клиентов является приоритетным вопросом для каждой организации. Все компании в мире сталкиваются с необходимостью работать удаленно и Microsoft не является исключением.

«Мы должны работать как команда, чтобы справиться с современными глобальными проблемами», - отметил Мирзаев.

«Компания Microsoft готова поделиться своими знаниями и опытом, а также оказать любую технологическую поддержку, чтобы помочь работодателям в это трудное время. Microsoft помогает организациям достичь больших успехов и предоставляет технологические решения, которые позволяют людям работать удаленно и сотрудничать, независимо от того, где они именно находятся. Сотрудники всегда должны иметь соответствующие инструменты и ресурсы для преодоления трудностей», - сказал генеральный менеджер.

Также он отметил, что Microsoft Teams - это центр, который объединяет аудио-, видео-, веб-конференции, материалы, задачи и приложения в одном месте. Инструменты данного ПО могут работать удаленно: вы всегда можете общаться виртуально, обмениваться новостями и идеями со своими коллегами в режиме реального времени. Конфиденциальность и соответствие необходимым требованиям заказчика являются ключевыми принципами, которыми руководствуется компания, помогая самым разным организациям в обслуживании их клиентов.

«Если мы не можем защитить людей, мы не заслуживаем их доверия. Мы считаем конфиденциальность базовой ценностью и даем клиентам возможность контролировать свои данные в Microsoft Teams», - отметил директор Microsoft Azerbaijan по юридическим вопросам Брэд Смит.

«В рамках нашей системы конфиденциальности мы вложили определенные средства и внесли ряд улучшений в свои методы работы с данными в соответствии с требованиями, обусловленными регламентом General Data Protection Regulation (GDPR) - это общий регламент по защите данных связанный с необходимостью соблюдать права граждан на конфиденциальность», - сказал Мирзаев.

«Сейчас трудный период для всех нас, который мы должны преодолеть вместе, и мы стараемся быть полезными для поддержки вашей организации и ваших сотрудников. Мы предоставили бесплатный доступ для всех стран в течение 180 дней (шесть месяцев). Microsoft Teams доступен для всех видов операционных систем, как для настольных, так и мобильных устройств», - подытожил он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev