Сотрудники Хачмазского РОП работают в усиленном режиме (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В рамках широкомасштабных мер по обеспечению соблюдения требований особого режима карантина в соответствии с поручениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров сотрудники Хачмазского РОП работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Губинскую региональную группу пресс-службы МВД Азербайджана.

С целью повышения эффективности превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории района сотрудники Хачмазского РОП проводят профилактические беседы с лицами старше 65 лет, настоятельно рекомендуют им не выходить из дома, и обеспечивают их возвращение домой.

Наряду с этим, сотрудники полиции, обращаясь к населению через громкоговоритель служебных автомобилей на улицах и проспектах, около зданий, призывают их по возможности оставаться дома, чтобы обезопасить себя и здоровье окружающих.

Помимо этого, в связи с ограничениями на въезд и выезд из районов в рамках особого режима карантина останавливаются и проверяются автомобили, водители направляются в районы, жителями которых они являются.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)