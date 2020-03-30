Пожилым и одиноким жителям Гянджи оказана помощь (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По призыву Президента Ильхама Алиева, в связи с тем, что люди старше 65 лет не имеют возможность выходить из дома из-за введенного карантинного режима, в Гяндже, при совместной инициативе министерства труда и социальной защиты населения и Исполнительной власти города, одиноким и пожилым гражданам была оказана помощь, предоставлены социальные услуги, сообщает в понедельник Trend..

Цель в том, чтобы граждане группы риска оставались дома, таким образом, по возможности, защитить их от вируса. Поэтому пожилым гражданам были переданы продовольственные продукты и товары повседневного пользования, а также медицинские принадлежности.

В акции, проведенной по Низаминскому и Кяпязскому районам Гянджи, принимали участие активисты городской организации правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Наряду с доставкой помощи пожилым и гражданам, нуждающимся в особой заботе, представители молодежи поинтересовались их здоровьем и заботами.

Отметим, что помощь, социальные услуги активистов ПЕА одиноким жителям будет продолжена до конца особого карантинного режима.

(Текст: Кямаля Сеидова.)