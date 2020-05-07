Центры Службы ASAN и ASAN Kommunal 9 мая работать не будут
БАКУ /Trend/ - В связи с Днем Победы 9 мая в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal будет нерабочим днем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
С 10 мая граждане смогут обращаться в Центры и воспользоваться соответствующими услугами, заняв предварительно очередь в онлайн-порядке посредством мобильного приложения ASAN xidmət, сайта www.asan.gov.az и call-center "108".
В центрах ASAN Kommunal воскресенье - нерабочий день.
Напомним, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 18 центров Службы ASAN. Из них 5 находятся в Баку, остальные - в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде, Барде, Габале, Масаллы, Губе, Мингячевире, Имишли, Шеки, Шамахы, Кюрдамире и Товузе.
Также в Баку функционируют 2 центра ASAN Kommunal, оказывающих коммунальные услуги населению.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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