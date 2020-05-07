Центры Службы ASAN и ASAN Kommunal 9 мая работать не будут

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем Победы 9 мая в центрах Службы ASAN и ASAN Kommunal будет нерабочим днем, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

С 10 мая граждане смогут обращаться в Центры и воспользоваться соответствующими услугами, заняв предварительно очередь в онлайн-порядке посредством мобильного приложения ASAN xidmət, сайта www.asan.gov.az и call-center "108".

В центрах ASAN Kommunal воскресенье - нерабочий день.