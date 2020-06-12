К работам по дезинфекции города привлекается порядка 2 тыс. людей - ИВ Баку

Общество 12 июня 2020 18:07 (UTC+04:00)
К работам по дезинфекции города привлекается порядка 2 тыс. людей - ИВ Баку

БАКУ /Trend/ - Территория, на которой исполнительная власть города Баку проводит дезинфекцию, с каждым разом расширяется.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.

По его словам, каждый раз к этим работам привлекаются порядка двух тысяч людей.

"На балансе ИВ Баку находятся 11 415 зданий, и дезинфицируются подъезды, дворы и лифты этих зданий. Помимо этого, к концу недели проводятся масштабные дезинфекционные работы, о чем сообщается и в СМИ. Каждую неделю территория, на которой исполнительная власть города Баку проводит дезинфекцию, расширяется", - сказал Габибуллаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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