К работам по дезинфекции города привлекается порядка 2 тыс. людей - ИВ Баку
БАКУ /Trend/ - Территория, на которой исполнительная власть города Баку проводит дезинфекцию, с каждым разом расширяется.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба руководитель аппарата главы исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.
По его словам, каждый раз к этим работам привлекаются порядка двух тысяч людей.
"На балансе ИВ Баку находятся 11 415 зданий, и дезинфицируются подъезды, дворы и лифты этих зданий. Помимо этого, к концу недели проводятся масштабные дезинфекционные работы, о чем сообщается и в СМИ. Каждую неделю территория, на которой исполнительная власть города Баку проводит дезинфекцию, расширяется", - сказал Габибуллаев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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