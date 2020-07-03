TƏBİB: В Азербайджане начали проводить серологические тесты
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уже начались серологические тесты.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, у некоторых лиц при проверке верхним тестом (ПЦР) этот вирус не выявляется: "Это очень опасно. Это результат того, что больные занимались самолечением. В таких случаях болезнь обостряется, и в легких образуется "матовое стекло". В этом случае лечение усложняется. Такое встречается даже среди врачей".
Байрамлы добавил, что уже начались серологические тесты: "Мы уже перешли на этот метод. Такие тесты уже проходят и врачи".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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