Свыше 55 тысяч добровольцев обратились для несения службы в армии - Госслужба Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана продолжают массово обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии.
Как сообщили в среду Trend в Государственной службе, свыше 55 130 граждан, откликнувшиеся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии, и были зарегистрированы в соответствующем порядке.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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