Свыше 55 тысяч добровольцев обратились для несения службы в армии - Госслужба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана продолжают массово обращаться в Государственную службу по мобилизации и призыву на военную службу для добровольного прохождения службы в рядах армии.

Как сообщили в среду Trend в Государственной службе, свыше 55 130 граждан, откликнувшиеся на призыв Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, выразили желание добровольно служить в армии, и были зарегистрированы в соответствующем порядке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)