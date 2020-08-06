В Азербайджан из Казахстана прибыли еще 18 граждан

Баку/Trend/ - В связи с закрытием границ из-за угрозы распространения пандемии коронавируса правительство Азербайджана доставило из Казахстана еще 18 граждан в связи с деловыми и личными визитами.

Как сообщили Trend в генконсульстве Азербайджана в Актау, доставка граждан ббыла осуществлена паромами ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство»«Академик Зарифа Алиева» (10 человек), «Нахчыван» (четыре человека) и «Гасан Алиев» (четыре человека) . Все пассажиры прошли тестирование на COVID-19.

Отметим, что всего на сегодня по линии генерального консульства из порта Актау в Азербайджан доставлены 180 человек.

Генеральное консульство Азербайджана в Актау продолжает регистрацию граждан, ожидающих эвакуации в Азербайджан.

(Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)