В Исмаиллы обнаружены многочисленные предметы старины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На основании соответствующего распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 июля 2020 года начато строительство автомобильной дороги Басгал-Гычатан-Таглабиян-Калфарадж-Зейва-Курдуван-Ханкенди-Муджу-Сарсура-Калазеева-Сулут. Во ходе работ, проводимых на участке дороги, проходящей через село Курдуван, было найдено около сотни сосудов, украшений, монет, а также фрагменты строения эпохи до и после нашей эры.

Как сообщает в среду Trend, место находки осмотрели глава ИВ Имаиллинского района и районные представители Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры. В связи с находками в соответствующие государственные органы были поданы официальные обращения. Территория уже огорожена и охраняется гражданскими лицами и сотрудниками полиции.

Историк Сара Ашурбейли в своем труде "Государство Ширваншахов", ссылаясь на средневековые источники, упоминала курдуванцев как "казенных батраков Ширваншахов". Предполагается, что здание на этой территории является остатком мечети того периода.

Отметим, что есть документальные упоминания мечети эпохи средневековья в селе Курдуван, входящем в Ханкендинский административный территориальный округ. По словам местных жителей мечеть находилась именно на этой территории.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)