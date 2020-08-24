В штабе ВМС Азербайджана прошла встреча с российской делегацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча командующего ВМС Азербайджана контр-адмирала Субхана Бекирова с делегацией, возглавляемой заместителем командующего ВМФ России, вице-адмиралом Владимиром Касатоновым, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

На встрече обсуждались вопросы военного сотрудничества в Каспийском море, организация взаимных визитов военных кораблей двух стран и другие вопросы.

Затем была проведена пресс-конференция с участием руководителей делегаций стран-участниц, членов судейской комиссии, местных и зарубежных журналистов.

( Текст: Кямаля Сеидова.)