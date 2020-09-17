Новое назначение в Ассоциации страховщиков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Избран новый председатель юридического комитета Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), сообщает Trend со ссылкой на АСА.

По данным ведомства, 17 сентября состоялось очередное заседание юридического комитета Ассоциации страховщиков Азербайджана. Одним из основных вопросов повестки заседания был вопрос об избрании председателя комитета. На эту должность избран юрист ассоциации Азиз Ализаде.

Отметим, что в течение своей трудовой деятельности А. Ализаде был представлен в менеджменте различных местных и зарубежных компаний. Он осуществлял управление организационной структурой, занимался развитием новых бизнес-предприятий, находил выход из внутрикорпоративных юридических проблем, а также проводил широкомасштабные международные торговые операции.

(Автор: Зейни Джафаров)

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