Бибиэйбат станет новой туристической дестинацией Баку

БАКУ /Trend/ - В последнее время в окрестных селах и поселках Баку расширяются работы по благоустройству, растет число локаций, ласкающих взор.

Одним из таких мест является поселок Бибиэйбат, который в будущем может быть включен в список туристических маршрутов. В прошлом люди стекались в этот район, чтобы посетить мечеть Бибиэйбат, но после недавних работ ожидается, что поселок в целом станет любимым местом для туристов.

Как сообщает Trend, в настоящее время в поселке ведутся работы по благоустройству и озеленению. В домах обновляют двери и окна, облицовывают балконы, красят стены.

В поселке Бибиэйбат прокладываются дороги, обновляются фасады, нуждающиеся в реставрации, приводятся в порядок линии связи. Также на территории планируется создание детских развлекательных центров.

Следует отметить, что работы по благоустройству и реконструкции ведутся и в других пригородах Баку, таких как Балаханы, Амирджан и Раманы. Кроме того, планируется, что Мардакян, Новханы, Бузовна и другие села и поселки также станут туристическими направлениями.

(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Ровшан Гусейнов. Фото: Заур Мустафаев)