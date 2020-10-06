Минобороны Азербайджана: В азербайджанской армии нет проблем в медицинском обеспечении
БАКУ /Trend/ - У нас нет никаких проблем с медицинским обеспечением и снабжением, а также в связи с компонентами крови.
Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает во вторник Trend.
По его словам, распространяемая в данной связи ложная информация в социальных сетях носит провокационной характер и не имеет под собой никаких реальных оснований.
"Медицинское обеспечение и снабжение на фронте осуществляется соответствующими медицинскими службами министерства обороны. Призываем граждан Азербайджана не верить и не распространять провокационную информацию", - отметил Анар Эйвазов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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