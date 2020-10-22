Молодежь в Азербайджане избегает ношения масок, относится к этому несерьезно -TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Молодежь в Азербайджане избегает ношения масок, относится к этому несерьезно. Они надеются, что перенесут болезнь в легкой форме.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, молодежь не думает о том, с какими последствиями столкнутся их бабушки и дедушки, если инфицируются коронавирусом.

"Они не думают о том, что бабушки и дедушки уже не смогут перенести болезнь в легкой форме, ограничившись наблюдением на дому. У больных остающихся под наблюдением на дому не возникают осложнения, это связано с их состоянием и возрастом. Людей с хроническими заболеваниями мы не оставляем на домашнем лечении. Поэтому молодежь должна относиться к этому вопросу серьезно", - сказала Гараева.

Она также добавила, что в данном вопросе важную роль играет общественное порицание. Ягут Гараева призвала всех, кто хочет помочь нашей армии, присоединиться к борьбе с COVİD-19.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)