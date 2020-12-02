В Азербайджане необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина - Адиль Аллахвердиев (версия 2)

(первая версия в 14:43)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ситуация в связи с инфицированием COVİD-19 дошла то того уровня, что необходимо обязательно прибегнуть к ужесточенным мерам карантина.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал директор НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев, сообщает в среду Trend.

По его словам, чем больше люди будут собираться вместе, тем больше будет случаев заражения: «Поэтому должны быть приняты серьезные решения, в противном случае в больницах не будет мест. Если не будет введено ужесточенных мер, то уменьшить число заражений не получится».

Директор НИИ добавил, что послабления в карантинном режиме и начало войны отодвинули COVİD-19 на второй план, поэтому число зараженных больных превысило 4 тысячи человек, а число летальных случаев возросло».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)