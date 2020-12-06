В Азербайджане выявлено еще 4356 случаев заражения коронавирусом, 2 517 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 4 356 случаев заражения коронавирусом, 2 517 человек вылечились, 39 скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 146 679 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 88 497 человек вылечились, 1 632 скончались, число активных больных - 56 550.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 837 001 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 19 197 тестов на коронавирус.