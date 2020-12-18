Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в розыск лица (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в розыск лица, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в Азербайджан были экстрадированы Урфан Тагиев и Агададаш Агаев, объявленные на основании запросов Генпрокуратуры в международный розыск.

Кроме того, в Россию был экстрадирован объявленный в международный розыск гражданин этой страны Мунакиф Рагуб оглу Тагиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)