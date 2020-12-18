Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в розыск лица (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:28)
БАКУ /Trend/ - Из России в Азербайджан экстрадированы объявленные в розыск лица, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
Согласно информации, в Азербайджан были экстрадированы Урфан Тагиев и Агададаш Агаев, объявленные на основании запросов Генпрокуратуры в международный розыск.
Кроме того, в Россию был экстрадирован объявленный в международный розыск гражданин этой страны Мунакиф Рагуб оглу Тагиев.
(Текст: Кямаля Сеидова)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в формате видеоконференции
В Азербайджане установлены современные автоматические станции для измерения качества атмосферного воздуха (ФОТО)
Cоглашение по карабахскому конфликту будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе - президент Казахстана
В период Отечественной войны Азербайджана в зону боевых действий в составе 38 бригад поочередно направлялись около 200 врачей
Приложим все усилия для превращения города Шуша в развитый исторический город - госкомитет Азербайджана
Филиал ПАО «Татнефть» в Туркменистане объявляет тендер на проведение экспертизы промышленной безопасности
Освобождение от оккупации территорий Азербайджана поспособствует развитию регионального сотрудничества
Развитие сотрудничества между отдельными предприятиями и деловыми организациями Туркменистана и Латвии является приоритетной задачей – МИД Латвии
Вклад президента Ильхама Алиева в восстановление нашей территориальной целостности неоспорим - Арзу Нагиев (ВИДЕО)
Потрясающий проект на русском языке! Шуша возвращается домой! Карабах, ты вновь обрел покой! (ВИДЕО)