В Азербайджане учреждается юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха" - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении юридического лица публичного права "Фонд возрождения Карабаха".
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