Справка для зарубежной поездки о прохождении вакцинации будет предоставлена из электронной системы - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Справка для зарубежной поездки о прохождении вакцинации будет предоставляться из электронной системы, сказала в пятницу Trend член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева.

По ее словам, информация о вакцинированных лицах имеется в электронной базе: "Если гражданину потребуется документ о вакцинации при поездке за рубеж, то ему будет предоставлена справка из этой системы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)