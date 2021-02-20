Разрушенные во время войны школы восстанавливаются в еще лучшем виде, чем раньше - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате 44-дневной Отечественной войны наше образование понесло невосполнимые человеческие потери, а также был нанесен серьезный ущерб школьной инфраструктуре. Эта война унесла жизни 10 наших учеников и 20 учителей, было разрушено 54 учебных заведения.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, хотя мы не можем вернуть потерянные жизни, наши школы восстанавливаются и будут в еще лучшем виде, чем раньше.

"Мы гордимся, что 20 директоров школ, 32 заместителя директора и 671 учитель мужественно сражались с ненавистным врагом среди тех, кто был мобилизован для освобождения наших оккупированных земель", - сказал Амруллаев.

Министр добавил, что для включения информации о славной победе азербайджанской армии в учебную программу утвержден План действий министерства образования "Об отражении исторической победы азербайджанского народа в образовании". Уже подготовлены и размещены на официальном сайте Института образования темы по различным предметам и занятиям под названием "Уроки победы". Учителя преподают эти темы на виртуальных уроках, а также подготовлены соответствующие сюжеты в рамках телеуроков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)