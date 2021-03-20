Фонд Гейдара Алиева направил подарки малообеспеченным семьям по случаю праздника Новруз (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой по случаю праздника Новруз были доставлены продовольственные подарки малообеспеченным и другим семьям из социально уязвимых слоев населения, сообщает Trend.

Фонд Гейдара Алиева, который постоянно уделяет внимание малообеспеченным семьям и людям, нуждающимся в особой заботе, регулярно реализует различные проекты в этом направлении.

Тысячи нуждающихся в социальной помощи семей по всей стране получили подарки на Новый год, Новруз и Гурбан байрам, для них были организованы праздничные столы и вручены подарки.

В нынешний праздник Новруз были посещены в общей сложности 100 тысяч семей по всей республике, им были переданы праздничные поздравления президента фонда Мехрибан Алиевой.

Отметим, что передача подарков семьям осуществлена при поддержке министерства труда и социальной защиты населения и волонтеров общественного объединения "Региональное развитие" с соблюдением требований действующего карантинного режима.

Открытое акционерное общество "Аграрные закупки и снабжение" и общество с ограниченной ответственностью "Азерпочт" оказали поддержку в транспортировке и раздаче подарков в регионы.

Подарки, доставленные семьям по случаю праздника Новруз, включают следующие продукты питания:

1. Чай ("Азерчай" или "Финал" - 800 гр) 1 штука

2. Сахар ("Азершекер" или "Гюлюм" - 800 грамм) 2 штуки

3. Сахарная пудра ("Ричмонд", "Азершекер" или "Эвим" - 800 гр) 2 штуки

4. Рис ("Ричмонд" или "Домашнее" - 800 гр) 3 шт.

5. Булгур ("Миццо", 800 гр) 1 штука

6. Макаронные изделия ("Кармен", "Доймак", "Макара" или "Нова мак") 2 кг.

7 Вермишель ("Кармен", "Доймак", "Макара" или "Нова мак") 2 кг.

8 Чечевица ("Миццо" - 800 грамм) 1 штука

9 Масло подсолнечное ("Евим", "Финал" или "Юрдум" - 1 л) 1 штука

10 Масло топленое ("Ана бала" - 1745 кг) 1 штука

11 Мука ("Кармен", "Доймак", "Оман" или "Феллини") 3 кг.

12 Томатная паста ("Blendo" - 275 грамм) 1 штука

13 Соль ("Салют" - 1 кг) 1 шт.

14 Конфеты ("Карамелька", "Эстелла", "Ассорти" или "Комета" - 1 кг) 1 шт.

15 Курица ("Мерджан" - 1,2–1,4 кг) 2 шт.