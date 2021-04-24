В Баку прошел конкурс "Неделя еврейской кухни" при организации АзИз

БАКУ/Trend/ - В дни светлого праздника Песаха в городе Баку проходил очень интересный и вкусный конкурс «Неделя еврейской кухни при поддержке посольства Израиля в Азербайджане, Музея горских евреев, и организации АзИз.

Организатором конкурса являлась Фахранда ханум Гасанзаде, владелица НПО в поддержку развития туризма и национальной кухни, автор популярнейшей кулинарной группы в facebook Azeri Home Chef, в рамках которого проводились огромное количество кулинарных мероприятий и проектов.

В течении недели участники и гости группы стали свидетелями приготовления различных блюд еврейской кухни. Своих работы присылали сотни людей из разных стран, что добавляла конкурсу особый интерес со стороны общественности. В итоге почти 400 блюд участвовали в конкурсе. Зрители конкурса увидели все разнообразие еврейской кухни, а также узнали все переплетение культур, благодаря которому, еврейские блюда несли в себе частичку многих кухонь мира.

В роли жюри проекта выступали: Посол государства Израиль в Азербайджане,директор Музея Горских евреев Игорь Шаулов и Вахид Байрамов председатель Международной Ассоциации Израиль-Азербайджан «АЗИЗ». Выбор был непростой, среди сотен блюд, было трудно выбрать несколько, учитывая то, что и вкусы у судей были разными. И, наконец, 13 апреля были оглашены результаты конкурса. Для участников стало сюрпризом то, что наряду с победителями дополнительно награждались еще 5 участников и были отмечены ещё 5 авторов блюд, которые жили вне пределов Азербайджана.

Победители были приглашены в посольство государства Израиль в Азербайджане и награждены ценными подарками от партнеров и спонсоров конкурса. Главным подарком же были авиабилеты в государство Израиль, конечно же, когда откроются авиарейсы.



Десятки тысяч людей познакомились с богатым наследием еврейской культуры, что не могло радовать партнеров и организатора конкурса. Организаторы проекта планируют проводить это мероприятие каждый год.