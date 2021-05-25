Заражаемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до 3% - Ягут Гараева
БАКУ /Trend/ - В последние дни заражаемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до трех процентов.
Об этом сказала 25 мая завотделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает во вторник Trend.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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