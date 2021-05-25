В Азербайджане с 31 мая возобновляется деятельность метрополитена
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 31 мая возобновляется деятельность Бакинского Метрополитена.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, сказал помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию администрации президента Шахмар Мовсумов.
По его словам, этот шаг предпринят в связи с тем, что в последнее время наблюдается положительная динамика в связи с коронавирусной пандемией в Азербайджане.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni
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