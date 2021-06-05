Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО)

Общество 5 июня 2021 16:21 (UTC+04:00)
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В квалификационном заезде на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" произошла авария.

Как передает в субботу Trend, пилот команды Aston Martin Cognizant Лэнс Стролл, не справившись с управлением, врезался в ограждение.

Пилот немедленно покинул поврежденный болид, который был снят с трека.

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" в 16:00 по местному времени начался квалификационный заезд в классе F1, который продлится один час. По итогам соревнований будут определены позиции пилотов на старте завтрашнего Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Напомним, что четвертого июня в Баку стартовали гонки в рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1", которые продлятся до шестого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)

Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Image
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первая авария в квалификации на Гран-при Азербайджана "Формулы 1" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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