В Анталье состоялся "Вечер дружбы" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Анталья (Турция) прошел "Вечер дружбы", сообщает в четверг Trend.

На мероприятии, организованном колледжем "Билим", Азербайджан представила Ассоциация культуры Азербайджан-Анталья.

До начала программы, направленной на ознакомление с культурой Турции, Азербайджана, России и Казахстана, были представлены национальные блюда, сладости и сувениры этих стран.

На вечере юные участники из Азербайджана выступили с танцевальной программой, продекламировали стихи.

В заключение мероприятия участникам были вручены подарки.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)