В Анталье состоялся "Вечер дружбы" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В городе Анталья (Турция) прошел "Вечер дружбы", сообщает в четверг Trend.
На мероприятии, организованном колледжем "Билим", Азербайджан представила Ассоциация культуры Азербайджан-Анталья.
До начала программы, направленной на ознакомление с культурой Турции, Азербайджана, России и Казахстана, были представлены национальные блюда, сладости и сувениры этих стран.
На вечере юные участники из Азербайджана выступили с танцевальной программой, продекламировали стихи.
В заключение мероприятия участникам были вручены подарки.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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