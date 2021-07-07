Турция отправит в Азербайджан 100 тыс. коробок с лекарствами

Общество 7 июля 2021 11:13 (UTC+04:00)
Турция отправит в Азербайджан 100 тыс. коробок с лекарствами

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение «О взаимопонимании между правительством Турции и правительством Азербайджана по оказанию медицинской помощи».

Как сообщает Trend со ссылкой на вестник турецкого правительства - Resmi Gazete, документ был подписан 31 марта 2021 года.

В соответствии с соглашением, Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок с препаратом фавипиравир.

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