Детям из группы риска могут быть введены вакцины от COVID-19 – Главный педиатр Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Детям из группы риска могут быть введены вакцины от COVID-19.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал главный педиатр Азербайджана Эркин Рагимов.

По его словам, в эту группу входят дети с хроническими заболеваниями, почечной и сердечной недостаточностью: «У некоторых детей наблюдались серьезные осложнения в связи с коронавирусом, поэтому их тоже нужно вакцинировать».

Главный педиатр сообщил, что Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины Pfizer для детей старше 12 лет, а исследования других вакцин продолжаются.

Отметим, что вакцинация в Азербайджане началась 18 января. Общее число использованных доз вакцины в стране составило 3 964 102. Первую дозу вакцины получили 2 417 173 человека, вторую – 1 546 929 человек.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)